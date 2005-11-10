Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Man' United, Lisandro incontra la dirigenza: "Chiedo scusa. Concentrati sul vincere insieme"

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
ieri alle 23:32Calcio estero
15.10.2026 23:32Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Lisandro Martinez chiarisce la sua posizione. Dopo le parole contro la proprietà rilasciate nei giorni scorsi, il difensore del Manchester United ha incontrato la dirigenza e dichiarato: "Oggi ho incontrato la dirigenza del club e l'allenatore. È stata una conversazione molto positiva, in cui siamo riusciti a scambiarci opinioni e a parlare apertamente di quanto accaduto dopo la partita.

Tutti sanno che sono una persona appassionata e che vivo il calcio con grande intensità. La frustrazione per la sconfitta mi ha portato a esprimere ciò che provavo in un momento e in un luogo che forse non erano i più appropriati, e per questo voglio scusarmi. Il nostro club è al meglio quando siamo tutti uniti, e riconosco che le mie parole in quel momento non hanno contribuito a questo.

So che ogni singola persona al Manchester United sta facendo tutto il possibile per raggiungere il nostro obiettivo condiviso: portare il successo che questo club e i suoi tifosi meritano. Con questa situazione ormai alle spalle, siamo pienamente concentrati sul vincere insieme".

Articoli correlati

Immagine news 1
Manchester United, con Lisandro Martinez rapporto incrinato: non ha intenzione di rinnovare
Immagine news 2
Gerrard difende Lisandro Martinez: "Ammiro la sua sincerità, almeno ci ha messo la faccia"
Immagine news 3
Lis. Martínez chiarisce le sue parole: "Ero arrabbiato, credo nei miei compagni e nel club"

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
00:26 Calcio estero
Monaco, ritorno al gol per Ansu Fati dopo l'infortunio. Filipe Luis: "Ha corso fino allo stremo"
Immagine news 2
00:12 Calcio estero
Lione, Fonseca esulta: "Primo tempo straordinario. Ma avrei voluto più possesso palla"
Ieri
Immagine news 3
23:56 Calcio estero
Barcellona, buone notizie per Flick: torna in gruppo Raphinha. Due ancora ai box
Immagine news 4
23:42 Calcio estero
Chelsea, Caicedo: "Thiago Silva un esempio per noi. Con Xabi Alonso continuerà a crescere"
Immagine news 5
23:32 Calcio estero
Man' United, Lisandro incontra la dirigenza: "Chiedo scusa. Concentrati sul vincere insieme"
Immagine news 6
22:12 Calcio estero
Demichelis affronta il Bayern da ex: "Qualcosa di speciale ma ora penso solo al Lipsia"
Immagine news 7
21:57 Calcio estero
FIFA, finanziamenti da 6,5 miliardi per il triennio 2027-2030: il piano di Infantino
Immagine news 8
21:49 Calcio estero
Liverpool, quando rientreranno Gakpo, Isak e Szoboszlai? Iraola: "Ancora presto per dirlo"
Immagine editoriale di Marco Conterio
Cissé il manifesto del progetto Cardinale ma è incomprensibile aver tenuto fuori Bartesaghi per Estupinan. Kolo Muani top nel suo vero ruolo ma lì ci sono già Yildiz e Alajbegovic...
Primo piano
Immagine top news n.0 Lautaro fuori fino alla sosta, poi Kone, Diao e ora pure Raspadori: Europa amarissima per le italiane
Immagine top news n.1 Juventus letale in Europa League, grazie al doppio centravanti. C'è un caso Conceicao?
Immagine top news n.2 Il Milan d'Europa League gioca a poker. Cisse spaziale, ne fa 3: è nata una stella?
Immagine top news n.3 Juventus, Spalletti: "A Conceicao conviene avercela con se stesso. Spiegherà"
Immagine top news n.4 Atalanta, buona la prima in Conference: Elmas, Raspadori e Scamacca firmano il 3-1 col Pafos
Immagine top news n.5 We love Cisse. È il più giovane italiano a segnare 3 reti in Europa, il futuro è suo
Immagine top news n.6 Salisburgo-Milan 0-4, le pagelle: Cisse devastante. Hutchinson, che bella sorpresa
Immagine top news n.7 Leonardo Pavoletti dà l'addio al calcio giocato. Ora lo attende un futuro da direttore sportivo
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
Immagine news podcast n.3 E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
Immagine news podcast n.4 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Brambati: "Napoli, il comportamento di De Bruyne è distruttivo. Con Conte..."
Immagine news Serie A n.2 Giannichedda sulla Roma: "Comunque esce rafforzata dalla sfida col Real"
Immagine news Serie A n.3 Milanese sul Napoli: "Non c'è troppo feeling tra Allegri e De Bruyne"
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 ottobre
Immagine box news Serie A Lazio, idee di mercato per il futuro: nel mirino c'è Filippo Toscano della Reggina
Immagine box news Serie A Joao Pedro applaude il Cagliari: "Momento bellissimo. Maldini? Speriamo arrivi il quinto gol"
Immagine box news Serie A Napoli, sfida ad Arsenal e Chelsea per Aranda del Boca Juniors
Immagine box news Serie A Perrotti e il ritiro con la Fiorentina prima squadra: "Non ci credevo. Sogno il Franchi"
Immagine box news Serie A Cisse, tre gol da centravanti: "I movimenti sono quelli, me li porto dietro dalla Nazionale"
Serie B
Immagine box news Serie B Nastase su Mantova-Palermo: "Per i rosanero non sarà una passeggiata, ma vinceranno"
Immagine box news Serie B Caso Manchester City, Alosi rassicura il Palermo: "Non rischia nulla a livello sportivo"
Immagine box news Serie B Catanzaro, la tifoseria ci crede: in più di 900 saranno al Bentegodi di Verona domani
Immagine box news Serie B Juve Stabia, a rischio i 5 milioni per il Menti: la priorità è passata da massima a minima
Immagine box news Serie B Carrarese, Pagliuca: "Per raggiungere la salvezza serve essere tutt'uno con la piazza"
Immagine box news Serie B Serie B, sarà l'anticipo Hellas-Catanzaro a essere trasmesso da DAZN in modalità gratuita
Serie C
Immagine box news Serie C Savoia, la Lega Pro dà l'ok al Giraud: le gare interne si torneranno a giocare lì
Immagine box news Serie C Perugia, tegola Bartolomei: si è operato alla caviglia. Almeno tre mesi di stop
Immagine box news Serie C Livorno, C. Lucarelli su Regazzetti: "Leggendo certi commenti mi sono vergognato"
Immagine box news Serie C Livorno, A. Lucarelli: "Regazzetti operato per un tumore. Letti commenti sgradevoli"
Immagine box news Serie C Latina-Atalanta U23, ricorso degli orobici: il Giudice Sportivo non omologa il risultato
Immagine box news Serie C Il sindaco Leccese su Vaughn: "Immagino sia interessato anche al Bari. Non solo agli stadi"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Celta Vigo-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Real Madrid
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile La nuova vita di Daniela Sabatino: sarà capo delegazione dell'Italia under 23 femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off per il Mondiale: decise le date di Finlandia-Italia. Si giocherà l'1 e il 5 dicembre
Immagine box news Calcio femminile Missione compiuta per l'Italia U17: staccato il pass al Round 2 di qualificazione all'Europeo
Immagine box news Calcio femminile Malagò: "Mondiale '27 obiettivo fondamentale. Facciamo sentire la vicinanza alle Azzurre"
Immagine box news Calcio femminile La Serie A Women scende in campo per la campagna Nastro Rosa AIRC
Immagine box news Calcio femminile Qualificazioni Mondiali Femminili: sorpresa Polonia, out il Belgio. Tutti i risultati
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
16 ottobre 1983, l'ultima di Giorgio Chinaglia. È un'amichevole fra Cosmos e Lazio
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, recuperi e assenze in vista della 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio