Man' United, Lisandro incontra la dirigenza: "Chiedo scusa. Concentrati sul vincere insieme"
Andrea Piras
Lisandro Martinez chiarisce la sua posizione. Dopo le parole contro la proprietà rilasciate nei giorni scorsi, il difensore del Manchester United ha incontrato la dirigenza e dichiarato: "Oggi ho incontrato la dirigenza del club e l'allenatore. È stata una conversazione molto positiva, in cui siamo riusciti a scambiarci opinioni e a parlare apertamente di quanto accaduto dopo la partita.
Tutti sanno che sono una persona appassionata e che vivo il calcio con grande intensità. La frustrazione per la sconfitta mi ha portato a esprimere ciò che provavo in un momento e in un luogo che forse non erano i più appropriati, e per questo voglio scusarmi. Il nostro club è al meglio quando siamo tutti uniti, e riconosco che le mie parole in quel momento non hanno contribuito a questo.
So che ogni singola persona al Manchester United sta facendo tutto il possibile per raggiungere il nostro obiettivo condiviso: portare il successo che questo club e i suoi tifosi meritano. Con questa situazione ormai alle spalle, siamo pienamente concentrati sul vincere insieme".