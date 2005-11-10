Roma, idea Lisandro Martinez: il centrale dello United può lasciare l'Inghilterra

La Roma comincia a guardarsi intorno in vista delle prossime sessioni di mercato. Se da una parte Gian Piero Gasperini attende rinforzi già a gennaio per completare e migliorare l'organico a disposizione, dall'altra la dirigenza giallorossa sta iniziando a programmare anche il futuro, valutando profili di spessore internazionale. Tra questi, secondo quanto riportato da AS, sarebbe finito anche Lisandro Martinez, difensore argentino attualmente in forza al Manchester United.

Roma alla finestra: Martinez può diventare un'occasione

Il centrale sudamericano rappresenterebbe un innesto di grande esperienza e qualità per il reparto arretrato giallorosso. La situazione contrattuale potrebbe inoltre aprire scenari interessanti: Martinez è infatti legato ai Red Devils fino a giugno 2027 e, allo stato attuale, non sembrerebbe esserci la certezza di un prolungamento dell'accordo. Una condizione che potrebbe spingere il Manchester United a valutare eventuali offerte.

Non solo Roma: concorrenza italiana e spagnola

La strada per arrivare al difensore argentino, tuttavia, non sarebbe priva di ostacoli. In Italia anche Inter e Como avrebbero manifestato interesse per il giocatore, mentre dalla Spagna sarebbero arrivati i primi segnali da parte di Barcellona e Atletico Madrid.

Manchester United, resta l'opzione per il rinnovo

C'è poi da considerare la posizione del Manchester United. Il club inglese avrebbe infatti la possibilità di attivare un'opzione per prolungare unilateralmente il contratto di Martinez per un'ulteriore stagione, fino a giugno 2028. Una variabile tutt'altro che secondaria, perché consentirebbe ai Red Devils di mantenere maggiore controllo sul futuro del calciatore e sulla sua eventuale valutazione economica.