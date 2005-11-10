Barcellona, idea Lisandro Martinez per gennaio: il Man United può cederlo a una condizione

L'emergenza difensiva potrebbe spingere il Barcellona sul mercato di gennaio. Gli infortuni di Eric Garcia, Jules Koundé, Andreas Christensen e Xavi Espart hanno ridotto sensibilmente le alternative di Hansi Flick, convincendo la dirigenza a valutare l'arrivo di un nuovo centrale. Secondo Sport, uno dei profili finiti nel mirino è quello di Lisandro Martinez. L'argentino, 28 anni, è legato al Manchester United fino al giugno 2027 con opzione per un'altra stagione, ma il suo futuro a Old Trafford è diventato incerto e i Red Devils avrebbero già preso in considerazione una possibile partenza.

Lisandro Martinez può lasciare lo United

La stagione complicata del Manchester United ha coinvolto anche Martinez, recentemente espulso nella sconfitta contro il Chelsea dopo aver ricevuto due ammonizioni nel giro di quattro minuti. A complicare ulteriormente la sua posizione ci sarebbero state anche le dichiarazioni rilasciate in estate sulla mancanza di investimenti del club, che avrebbero creato tensioni con la dirigenza. Uno scenario che il Barça sta monitorando alla ricerca di un'occasione per gennaio.

Barça interessato, ma soltanto a prezzo contenuto

L'operazione resta però legata soprattutto alle condizioni economiche. Come riportato anche da The Athletic, il Barcellona prenderebbe concretamente in considerazione Martinez soltanto qualora fosse possibile chiudere l'affare a cifre accessibili. I blaugrana avrebbero infatti appena tre-quattro milioni di euro di margine per il mercato di gennaio e, per sostenere un investimento più importante, dovrebbero prima finanziare l'operazione attraverso alcune uscite. Tra i giocatori potenzialmente sacrificabili viene indicato anche Alejandro Balde, che potrebbe diventare una pedina utile per sbloccare il mercato in entrata.