Manchester United, Carrick in bilico: "Sono sicuro al 100% di poter ribaltare la situazione"

Cinque sconfitte nelle prime undici partite stagionali e un'altra notte europea da dimenticare. Il Manchester United è ripiombato nella crisi dopo il 4-1 subito contro il Como in Champions League e la posizione di Michael Carrick è diventata sempre più delicata. Alla vigilia della sfida di Premier League contro il Bournemouth, l'allenatore ha scelto di affrontare immediatamente il momento: "Le cose non sono andate molto bene ultimamente. Accetto la situazione in cui ci troviamo. C'è stato un periodo in cui ero contento di quello che stavamo facendo con la squadra, ma ora stiamo attraversando un momento difficile. È stato davvero inaccettabile che giocassimo in quel modo".

Carrick: "I valori del Manchester United sono stati calpestati per troppi anni"

Carrick ha poi allargato il discorso alle difficoltà attraversate dal club negli ultimi anni: "È mia responsabilità schierare una squadra capace di assumersi le proprie responsabilità. I nostri tifosi sono di fondamentale importanza. Dobbiamo riconoscere di non essere stati all'altezza delle aspettative; i valori di questo club sono stati calpestati per troppi anni". Il tecnico ha richiamato anche la storia dello United: "Questo club ha resilienza, è radicato. Il Manchester United è sempre più grande di qualsiasi singolo individuo. Non ho il diritto di essere qui. Non possiamo sentirci in diritto di essere qui. Dobbiamo lavorare sodo e dare il massimo per il club".

Il futuro di Carrick: "Se non condividi la mia mentalità, non hai posto qui"

Sul futuro dell'allenatore circolano diversi nomi, tra cui Julian Nagelsmann ed Eddie Howe, mentre Antonio Conte ha già smentito l'ipotesi. Carrick, però, non pensa alle dimissioni: "Abbiamo parlato, le discussioni sono in corso. Mi prenderò la responsabilità, così tutti gli altri resteranno al riparo. Sono sicuro al 100% di poter ribaltare la situazione". Poi un messaggio netto alla squadra: "Fa terribilmente male, ma non mi ferma. Vogliamo ancora di più. Sembra che ci sia ancora molta strada da fare, ma basta poco per ribaltare la situazione. Se non condividi la mia mentalità, non hai posto qui".