Manchester United e Liverpool si sfidano per Nmecha: il Borussia Dortmund fa muro

Felix Nmecha continua ad attirare l'attenzione della Premier League. Il centrocampista del Borussia Dortmund è finito nel mirino di diversi club inglesi, con Manchester United e Liverpool che stanno monitorando la situazione in vista delle prossime finestre di mercato.

Il nazionale tedesco, che all'inizio dell'anno ha rinnovato il proprio contratto con il Dortmund fino al giugno 2030, resta però un elemento centrale nel progetto del tecnico Niko Kovac. Il club tedesco considera il classe 2000 una pedina fondamentale per il futuro e non ha intenzione di privarsene facilmente. Lo United avrebbe già avviato i primi contatti per valutare la fattibilità dell'operazione, mentre il Liverpool lo considera una possibile alternativa qualora non dovesse concretizzarsi l'assalto ad Alex Scott del Bournemouth.

Sul centrocampista hanno raccolto informazioni anche Chelsea e Tottenham, mentre negli ultimi mesi hanno seguito la sua crescita pure Newcastle, Manchester City e Arsenal. Nmecha conosce bene il calcio inglese: nato ad Amburgo, ha trascorso oltre dieci anni nel settore giovanile del Manchester City prima di affermarsi in Bundesliga con Wolfsburg e successivamente con il Dortmund. La sua capacità di abbinare fisicità, dinamismo e qualità tecnica lo ha reso un profilo molto apprezzato.

Il club giallonero, però, non ha alcuna urgenza di vendere: a gennaio non sarà attivabile alcuna clausola rescissoria, perché quella da 80 milioni di euro entrerà eventualmente in vigore soltanto dall'estate 2027. Per il presente, la valutazione del club tedesco sarebbe superiore, con una richiesta che potrebbe aggirarsi sui 90-100 milioni di euro. Una cifra che rende complicata una partenza immediata e spaventa la pretendenti.