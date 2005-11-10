Caso Nmecha, il Borussia Dortmund interviene: gli ha chiesto di cambiare la sua esultanza

Scoppia il caso attorno a Felix Nmecha e il Borussia Dortmund prova a ridimensionarlo. Il club tedesco avrebbe chiesto al centrocampista di non ripetere più la particolare esultanza mostrata dopo i suoi gol, diventata oggetto di forti polemiche tra una parte della tifoseria e in Germania.

Il gesto e le critiche

Il 26enne è solito festeggiare mimando una corona che viene poi appoggiata a terra, un gesto che richiama la regalità di Gesù Cristo e il suo legame con il movimento cristiano evangelico "Ballers in God". L'organizzazione internazionale, che riunisce diversi calciatori professionisti accomunati dalla fede cristiana, è stata criticata per presunte posizioni omofobe, transfobiche e contrarie all'aborto. L'esultanza di Nmecha ha provocato la reazione di una parte dei tifosi del Borussia Dortmund, che ha contestato pubblicamente il collegamento con il movimento chiedendo un intervento della società.

Il club prende posizione

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, la dirigenza del Borussia Dortmund ha incontrato il giocatore lunedì chiedendogli di non riproporre quel tipo di esultanza. Il club avrebbe precisato di non contestare né la fede religiosa del calciatore né la sua eventuale appartenenza al movimento, ma di non voler associare la propria immagine alla promozione dell'organizzazione. La vicenda ha raggiunto anche la Federcalcio tedesca: il direttore sportivo Rudi Voller ha difeso Nmecha dalle accuse di omofobia, mentre anche Jurgen Klopp sarebbe intenzionato a confrontarsi con il centrocampista nelle prossime ore.