Nmecha di nuovo nella bufera per un'esultanza: i tifosi del Borussia Dortmund lo attaccano

Felix Nmecha torna al centro delle polemiche in Germania. Il centrocampista del Borussia Dortmund è nell'occhio del ciclone dopo l’esultanza mostrata in occasione del gol segnato contro l’Elversberg, un gesto collegato alla campagna "The King’s Return" promossa da Ballers in God, rete di calciatori cristiani evangelici di cui il giocatore fa parte. La vicenda ha spinto anche la Federazione tedesca a intervenire: il direttore sportivo della DFB Rudi Voller ha annunciato un confronto con il classe 2000.

Le critiche dei tifosi e il confronto con la Federazione

L’associazione dei tifosi del Borussia Dortmund ha criticato il legame di Nmecha con ambienti religiosi accusati, secondo alcune inchieste dei media tedeschi tra cui ARD, di sostenere posizioni controverse su temi come diritti LGBTQI e aborto. Il gruppo ha precisato che il problema non riguarda la libertà religiosa del calciatore, ma la distanza da ideologie e reti considerate incompatibili con i valori di apertura e inclusione del club.

Il Dortmund ha risposto difendendo il proprio giocatore: "Felix Nmecha si è comportato in modo rispettoso fin dal primo giorno e non dà motivo di dubitare del suo atteggiamento".

Völler: "Parleremo con lui, ma senza esagerare"

Anche Völler ha scelto una linea prudente: "Naturalmente esiste la libertà religiosa e ognuno può praticare la propria fede. Ne parleremo nuovamente con lui, perché ora è diventato un tema pubblico". Il dirigente della DFB ha però difeso il centrocampista: "Finora posso dire solo cose positive su Felix. Ha fatto un Mondiale straordinario, non solo come calciatore ma anche per il comportamento fuori dal campo. È molto apprezzato dai compagni".

Non è la prima volta che Nmecha affronta un polverone simile. Nel 2023, ai tempi del Wolfsburg, aveva già ricevuto critiche dopo aver condiviso un contenuto di matrice religiosa conservatrice durante il mese del Pride, salvo poi precisare pubblicamente: "Amo tutte le persone e non discrimino nessuno. Dio è per tutti".