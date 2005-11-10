Nmecha risponde alle critiche dopo l'esultanza: "Il gesto riguarda solo la mia fede"

Felix Nmecha ha deciso di intervenire pubblicamente dopo le critiche ricevute per la sua esultanza dopo il gol segnato con il Borussia Dortmund. Il centrocampista tedesco, attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, ha spiegato che il gesto era legato esclusivamente alla sua fede cristiana e non rappresentava in alcun modo un sostegno a discriminazioni o messaggi d’odio.

Il caso legato a "The King’s Return"

L’esultanza di Nmecha, con il gesto della corona immaginaria tolta dalla testa e appoggiata sul terreno, è stata associata alla campagna "The King’s Return", vicina al network "Ballers in God", una rete di calciatori cristiani evangelici. La vicenda ha attirato attenzione dopo alcune inchieste dei media tedeschi, tra cui il programma ARD Monitor, che hanno evidenziato posizioni controverse emerse in ambienti collegati al movimento, con riferimenti negativi all’omosessualità e all’aborto.

La Fan- und Förderabteilung del Borussia Dortmund aveva chiesto una presa di distanza più netta da determinati ambienti religiosi, sottolineando che non si tratta semplicemente di una questione privata quando la visibilità di un calciatore viene utilizzata per diffondere determinati messaggi. "Dove le convinzioni religiose vengono usate per negare dignità o uguaglianza alle persone, per noi finisce la tolleranza verso l’intolleranza", aveva dichiarato il gruppo dei tifosi.

La replica del centrocampista

Nmecha ha quindi voluto chiarire la propria posizione: "Il mio gesto era esclusivamente un’espressione della mia fede cristiana e non aveva nulla a che fare con il sostegno alla discriminazione o all’odio". Il Borussia Dortmund, dal canto suo, aveva già difeso il centrocampista, ricordando il comportamento rispettoso tenuto dal giocatore fin dal suo arrivo nel club e annunciando comunque un confronto dopo la sosta per le nazionali.