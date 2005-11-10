Nel mirino delle big d’Europa c’è Felix Nmecha, tedesco di origini nigeriane, classe 2000, pilastro della mediana giallonera del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Ekrem Konur, anche il Real Madrid avrebbe deciso di iscriversi ufficialmente alla corsa per il giocatore, entrando in rotta di collisione con l’élite della Premier League, sulle tracce di Nmecha ci sono infatti da tempo Manchester United, Manchester City, Liverpool e Newcastle.

La concorrenza inglese e la linea del Borussia

Al momento, il club in pole position sembra essere il Manchester United, la dirigenza di Old Trafford ha già rotto gli indugi avviando i primi contatti concreti con l’entourage del calciatore per sondare il terreno. Il Real Madrid, dal canto suo, osserva con estrema attenzione l’evolversi dello scenario, pronto a sferrare l’affondo al momento opportuno. Strappare il giocatore al Borussia Dortmund, però, non sarà un’impresa semplice né economica, il club tedesco ha blindato il proprio gioiello per la finestra invernale di calciomercato, a gennaio Nmecha non si muove da Dortmund, a meno di offerte indecenti da almeno 100 milioni di euro.

Un prezzo fuori mercato inserito per scoraggiare qualsiasi assalto immediato delle big europee.

L'effetto clausola e il fattore Mourinho

Lo scenario è tuttavia destinato a mutare radicalmente nel medio periodo.

Nel contratto del tedesco è infatti inserita una clausola rescissoria da 80 milioni di euro che diventerà attiva a partire dal giugno 2027, una via d’uscita ben più percorribile che promette di scatenare una vera e propria asta internazionale. Una tempistica che si incastra alla perfezione con le strategie degli uomini mercato di Valdebebas, la dirigenza merengue ha già messo in preventivo l’innesto di un centrocampista di livello assoluto per la prossima estate, un’esigenza che diventerebbe prioritaria qualora José Mourinho decidesse di consolidare lo spostamento tattico del capitano Federico Valverde da centrocampista al ruolo di terzino destro.

L'identikit del rinforzo

Il nome di Felix Nmecha va così ad arricchire una lista della spesa già folta e qualificata, in cui figurano profili del calibro di Martín Zubimendi, Alex Scott, Adam Wharton e Angelo Stiller.

Il profilo del talento del Dortmund stuzzica particolarmente gli uomini mercato del Real per la sua completezza, il ragazzo abbina uno strapotere fisico fuori dal comune a una spiccata capacità di inserimento senza palla in zona gol, senza rinunciare a pulizia tecnica e visione di gioco.

La strada verso Madrid è tracciata, ma per portare a casa il sì del giocatore servirà vincere una concorrenza spietata.