Marsiglia, grana Strootman. Il club vuole cederlo, ma è un'impresa quasi impossibile

La storia d'amore fra Kevin Strootman e il Marsiglia è ormai finita. Il giocatore, arrivato nel 2018 su indicazione di Rudi Garcia, infatti è praticamente fuori dalle rotazioni del nuovo allenatore André Villas Boas che lo utilizza con il contagocce. Una situazione che farebbe pensare a un addio già a gennaio nonostante altri tre anni di contratto che legano le parti, ma lo stipendio percepito dall'olandese complica tremendamente le cose. Il classe '90, arrivato per 25 milioni di euro, percepisce infatti 500mila euro al mese come riferisce La Provance, una cifra che nessun club in questo momento sarebbe disposto a offrirgli anche a fronte di un valore del cartellino che ormai è sceso attorno ai 3-4 milioni di euro. Per il Marsiglia la presenza di Strootman rappresenta ormai più un peso, anche a bilancio, che altro anche se probabilmente il club dovrà pazientare ancora a lungo per trovare una soluzione che accontenti tutti.