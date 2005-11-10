Monaco, Filipe Luis fa pretattica: "Noi favoriti della Conference League? Non credo proprio"
Andrea Piras
Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico del Monaco Filipe Luis ha parlato del prossimo match di Conference League contro il Friburgo: "Se siamo tra i favoriti? Non credo proprio. Abbiamo ancora molto da dimostrare per meritarci questo status. La mia squadra deve crescere, imparare e progredire in molte situazioni di gioco; anche quando si vincono le partite, infatti, si commettono errori e ci sono aspetti da migliorare, esattamente come accade dopo una sconfitta. È il nostro lavoro, e solo allora vedremo il vero potenziale della nostra squadra.
Brunner? Ogni giocatore possiede caratteristiche peculiari e apporta qualità specifiche al gruppo. Quando gioca Paris, offre qualcosa di diverso rispetto a quanto possono dare Balogun, Abline o Biereth: sono tutti giocatori unici. È vero, però, che Paris sta attraversando un ottimo momento: ha grande energia e sta dimostrando di poter competere per il posto, non a parole, ma dando tanto per la squadra e segnando gol.
È un elemento importante, perciò cerchiamo di creare un clima positivo attorno a lui affinché possa continuare a rendere al meglio, anche se, in ultima analisi, dipende solo da lui. Spero che continui a crescere, perché ha un potenziale elevato e può diventare uno dei migliori attaccanti in circolazione".