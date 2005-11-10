Monaco, Filipe Luis fa pretattica: "Noi favoriti della Conference League? Non credo proprio"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico del Monaco Filipe Luis ha parlato del prossimo match di Conference League contro il Friburgo: "Se siamo tra i favoriti? Non credo proprio. Abbiamo ancora molto da dimostrare per meritarci questo status. La mia squadra deve crescere, imparare e progredire in molte situazioni di gioco; anche quando si vincono le partite, infatti, si commettono errori e ci sono aspetti da migliorare, esattamente come accade dopo una sconfitta. È il nostro lavoro, e solo allora vedremo il vero potenziale della nostra squadra.

Brunner? Ogni giocatore possiede caratteristiche peculiari e apporta qualità specifiche al gruppo. Quando gioca Paris, offre qualcosa di diverso rispetto a quanto possono dare Balogun, Abline o Biereth: sono tutti giocatori unici. È vero, però, che Paris sta attraversando un ottimo momento: ha grande energia e sta dimostrando di poter competere per il posto, non a parole, ma dando tanto per la squadra e segnando gol.

È un elemento importante, perciò cerchiamo di creare un clima positivo attorno a lui affinché possa continuare a rendere al meglio, anche se, in ultima analisi, dipende solo da lui. Spero che continui a crescere, perché ha un potenziale elevato e può diventare uno dei migliori attaccanti in circolazione".