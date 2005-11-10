Monaco, l'ottimismo di Filipe Luis: "Amo il mio lavoro, anche nei momenti meno positivi"
Andrea Piras
Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico del Monaco Filipe Luis ha commentato il momento non positivo della sua squadra: "Amo il mio lavoro, anche nei momenti meno positivi; continuo a essere appassionato di ciò che faccio e mi impegno al massimo. Cerco sempre di fare il meglio per l’AS Monaco. In questo momento, il mio obiettivo è trovare soluzioni all’interno della rosa per migliorare la squadra e ottenere risultati migliori.
Non mi lascio influenzare eccessivamente dai momenti negativi, né tantomeno da quelli positivi: mantengo un grande equilibrio e cerco di essere obiettivo nelle mie analisi. A volte avremmo meritato di vincere, anche quando abbiamo perso o pareggiato; viceversa, in alcune occasioni a inizio stagione, durante la nostra serie di vittorie, non avremmo meritato di vincere. Per questo motivo, la mia analisi è sempre imparziale, ed è proprio questo l’approccio che cerco di trasmettere ai miei giocatori.
Ma, come ho già detto, il mio ruolo è aiutarli a progredire ogni giorno durante gli allenamenti e, naturalmente, se lavoreremo molto bene (io, il mio staff, il club e i giocatori) saremo vicini a ottenere buoni risultati. Non ho nulla da dimostrare a nessuno in Europa; il mio unico obiettivo è mettere l’AS Monaco nelle condizioni di vincere".