Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico del Monaco Filipe Luis ha commentato il momento non positivo della sua squadra: "Amo il mio lavoro, anche nei momenti meno positivi; continuo a essere appassionato di ciò che faccio e mi impegno al massimo. Cerco sempre di fare il meglio per l’AS Monaco. In questo momento, il mio obiettivo è trovare soluzioni all’interno della rosa per migliorare la squadra e ottenere risultati migliori.

Non mi lascio influenzare eccessivamente dai momenti negativi, né tantomeno da quelli positivi: mantengo un grande equilibrio e cerco di essere obiettivo nelle mie analisi. A volte avremmo meritato di vincere, anche quando abbiamo perso o pareggiato; viceversa, in alcune occasioni a inizio stagione, durante la nostra serie di vittorie, non avremmo meritato di vincere. Per questo motivo, la mia analisi è sempre imparziale, ed è proprio questo l’approccio che cerco di trasmettere ai miei giocatori.

Ma, come ho già detto, il mio ruolo è aiutarli a progredire ogni giorno durante gli allenamenti e, naturalmente, se lavoreremo molto bene (io, il mio staff, il club e i giocatori) saremo vicini a ottenere buoni risultati. Non ho nulla da dimostrare a nessuno in Europa; il mio unico obiettivo è mettere l’AS Monaco nelle condizioni di vincere".