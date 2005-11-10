Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Monaco Filipe Luis ha fatto il punto della situazione sull'infermeria: "Stanis Idumbo, Ansu Fati e Golovin non saranno disponibili. Per quanto riguarda Golovin, non so esattamente per quanto tempo resterà fuori, ma si tratta di un infortunio muscolare. Ogni giocatore recupera in modo diverso, quindi vedremo. Per il resto, e in particolare per chi è rientrato dagli impegni con le nazionali, valuteremo durante l’allenamento di oggi e sceglieremo i giocatori più in forma per la partita.

Per quanto riguarda Christian Mawissa, vedremo come si sente oggi e prenderemo una decisione. Soffre di pubalgia, un infortunio difficile da gestire perché non costringe a uno stop assoluto, ma impedisce di essere al 100%. A volte ci si può sentire bene, altre volte invece si avverte dolore. La scorsa settimana ha avuto qualche difficoltà, ma stiamo facendo tutto il possibile affinché possa tornare al 100%".