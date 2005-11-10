Ufficiale Monaco, riscattato Ansu Fati: contratto fino al 2030. Al Barça percentuale sulla rivendita

Il Monaco ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante spagnolo dal Barcellona. Dopo una stagione da 12 gol, Ansu Fati ha firmato un contratto fino al giugno 2030.

Il Monaco punta ancora su Ansu Fati. Il club del Principato ha annunciato di aver esercitato l'opzione di riscatto dell'attaccante spagnolo, arrivato la scorsa estate in prestito dal Barcellona. Il classe 2002 ha firmato un contratto quadriennale che lo legherà ai monegaschi fino al giugno 2030.

Cresciuto nella celebre cantera del Barcellona, il talento nato in Guinea-Bissau, si è ritagliato un ruolo importante nella formazione biancorossa, convincendo la società a puntare su di lui anche per il futuro.

Una stagione da protagonista con il Monaco

Nel corso della stagione appena conclusa, Ansu Fati ha collezionato 30 presenze con la maglia del Monaco, mettendo a segno 12 reti e chiudendo come secondo miglior marcatore della squadra. Numeri di assoluto rilievo, impreziositi da una media di un gol decisivo ogni 110 minuti, il miglior dato dell'intera Ligue 1.

L'attaccante spagnolo è stato eletto per tre volte migliore in campo nel campionato francese e ha lasciato il segno in diverse sfide decisive, tra cui il derby contro il Nizza, deciso da una sua doppietta, oltre ai gol che hanno regalato il successo contro Lens e Metz.

Ansu Fati riparte dal Principato

L'annata in Francia ha rappresentato anche il ritorno alla continuità per il classe 2002, che dopo gli anni complicati vissuti al Barcellona e l'esperienza in prestito al Brighton nella stagione 2023-2024 è riuscito a ritrovare ritmo, fiducia e continuità d'impiego.

Per questo motivo il Monaco ha deciso di investire su di lui a titolo definitivo, convinto che le qualità tecniche, la velocità e il fiuto del gol dell'attaccante possano essere ancora un valore aggiunto nelle prossime stagioni.

Al Barcellona percentuale sulla rivendita

Il Barcellona e il Monaco hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Ansu Fati. L'attaccante, 23 anni, conclude così la sua esperienza in maglia blaugrana dopo aver collezionato 123 presenze con la prima squadra e realizzato 29 gol. Il club catalano manterrà inoltre una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.