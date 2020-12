Nantes, per Domenech serve una deroga: l'ex ct nel 2017 non voleva concederla a Ranieri

vedi letture

Nel 2017 Raymond Domenech si scagliò contro la scelta della Ligue 1 di concedere una deroga al Nantes per mettere sotto contratto Claudio Ranieri, all'epoca 66enne, affermando che in quanto presidente dell'Assoallenatori francese "Non posso essere d'accordo sulla deroga perché non l'abbiamo accordata a nessun allenatore francese". In Ligue 1, infatti, è vietato affidarsi ad un allenatore più anziano di 65 anni.

Stesso caso. Più di tre anni anni, è lo stesso Domenech a trovarsi in questa situazione: 69 anni a gennaio, l'ex commissario tecnico della Francia è pronto a sbarcare sulla panchina del Nantes, ma prima di firmare avrà bisogno della deroga che fu concessa a Ranieri per allenare la stessa squadra.