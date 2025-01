Ufficiale Nico Serrano giura amore all'Athletic fino al 2028. C'è il rinnovo per l'attaccante 21enne

L'Athletic Club blinda Nico Serrano. L'esterno offensivo classe 2003, autore di un gol in 8 presenze, ha firmato un nuovo accordo col club basco fino al 30 giugno 2028.

Il comunicato ufficiale dell'Athletic Club

"Nico Serrano rinnova il suo contratto fino al 2028. Il talentoso attaccante ha prolungato il suo contratto con l'Athletic Club per due anni. L'Athletic Club e Nico Serrano hanno raggiunto un accordo per prolungare il contratto biennale fino al 30 giugno 2028. A 21 anni, il giocatore della Navarra si è riconfermato come scommessa sportiva del club e ha firmato il suo nuovo contratto questo mezzogiorno al San Mamés, alla presenza del presidente, Jon Uriarte, e del direttore generale del Calcio, Mikel González. In linea con il Consiglio di Amministrazione, ha una struttura salariale con una componente variabile basata sugli obiettivi. Serrano ha già giocato 25 partite come Lion, di cui 8 in questa stagione, con due gol all'attivo. Nella sua prima stagione, quando ha giocato sotto la guida di Marcelino García Toral come giocatore delle giovanili, ha segnato il gol della vittoria a Vallecas. Nella stagione in corso, il suo gol nella visita al Ludogorets ha culminato la rimonta decisiva (1-2) in Europa League".

Le parole del direttore sportivo Mikel González

"Nico è un giocatore esperto a 21 anni nel calcio professionistico, con 65 presenze tra Athletic e prestiti. Le sue condizioni tecniche gli permettono di giocare in diverse posizioni d'attacco, si distingue per la sua capacità di crossare e concludere. Ha fame di gol. Ha fatto un salto di qualità nel suo prestito al Racing Ferrol e ha giocato minuti importanti in questa stagione. Abbiamo molte speranze".