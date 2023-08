ufficiale Esperienza in Olanda per Nico Serrano. Dall'Athletic Bilbao va al PEC Zwolle

vedi letture

Per affrontare al meglio la prossima stagione, il PEC Zwolle pesca dalla Liga. Nello specifico, la compagine olandese si assicura le prestazioni di Nico Serrano. L'ala sinistra classe 2003 arriva dall'Athletic Bilbao, tramite un'operazione con la formula del prestito.

Nella scorsa stagione, Nico Serrano ha giocato in Serie B spagnola essendo stato ceduto in prestito al CD Mirandes. Con questo club ha collezionato 16 presenze e 1 assist, per poi tornare a Bilbao. Ora una nuova esperienza in prestito per lui, accolto dal PEC Zwolle con un post sui proprio canali social.