Ufficiale Serrano richiamato a Bilbao dall'Olanda, l'Athletic lo rispedisce in prestito ma in Spagna

Era stato girato in prestito in Olanda, al PEC Zwolle, nella stagione scorsa ma l'esperienza oranje di Nicolas Serrano Galdeano (20 anni), meglio noto semplicemente come Nico Serrano, è già terminata. L'Athletic Club di Bilbao, che ne detiene il cartellino, lo ha infatti richiamato in anticipo rispetto alla conclusione dei termini dell'accordo, per poi prestarlo di nuovo.

Da qui al termine della stagione Serrano giocherà con il Racing Ferrol, società che appartiene alla Liga2, seconda divisione del calcio spagnolo. L'attaccante esterno classe 2003 è legato con il club simbolo dei Paesi Baschi da un accordo fino al 2026. Trasferimento in prestito secco, non è inserito alcun diritto di riscatto. Di seguito l'annuncio social dato dal Ferrol.