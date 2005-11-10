Ufficiale Olympique Marsiglia: ecco il nuovo allenatore: squadra affidata a Bruno Genesio

L'Olympique Marsiglia ha annunciato la nomina di Bruno Genesio come tecnico della prima squadra.

Nato nel 1966, Bruno Genesio ha disputato da calciatore oltre 200 partite tra la prima e la seconda divisione francese. Da allenatore, ha preso le redini dell'Olympique Lione nel dicembre 2015, quando la squadra occupava il 9° posto in Ligue 1. A fine stagione, il club ha concluso al 2° posto, qualificandosi direttamente per la Champions League. Fino all'estate del 2019, alla guida del club, ha conquistato due qualificazioni alla Champions League (2017-2018 e 2018-2019) e una all'Europa League (2016-2017). Ha poi proseguito la sua carriera in Cina con il Beijing Guoan, prima di firmare con il Rennes, dove nel 2022 è stato eletto Allenatore dell'Anno della Ligue 1.

Più recentemente, Bruno Genesio ha allenato il Lille, con cui ha concluso la scorsa stagione tra le prime tre.