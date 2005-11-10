Piquè accende il Clasico: "L'ultima volta con Mou furono 5. Barça miglior squadra del mondo"

Gerard Piqué ha già iniziato a scaldare il Clásico, e lo ha fatto a modo suo. Il presidente della Kings League Spagna è stato protagonista di un video insieme a Miguel Layún, responsabile massimo della competizione in Messico, nel quale entrambi hanno confrontato i titolari di Barcellona e Real Madrid in vista del duello di questa domenica allo Spotify Camp Nou. L'ex difensore centrale blaugrana non ha nascosto le sue preferenze, schierandosi a favore dei giocatori del Barça in tutti i duelli individuali; tra i momenti più divertenti della sfida, quando si è trattato di scegliere tra Pedri e Valverde, Piqué ha ammesso ridendo che era una decisione complicata: "Aspetta, ci penso un attimo perché questo è un dubbio", ha scherzato prima di optare per il canario, per poi difendere a spada tratta la scelta di Dani Olmo rispetto ad Arda Güler: "È la mia opinione. Che c'è? Se tu credi sia Arda Güler, dì Arda Güler; questo è il gioco", ha replicato rivendicando la soggettività del confronto.

🔵🔴 ¡𝐄𝐥 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐫𝐝 𝐏𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐦𝐚́𝐬 𝐜𝐮𝐥𝐞𝐫! 😂 El central blaugrana empieza a calentar motores para el clásico del domingo 📹 Vía Gerard Piqué https://t.co/77cj46H02R — Diario SPORT (@sport) October 22, 2026

Uno dei passaggi più accesi si è verificato quando ha dovuto paragonare Kylian Mbappé ad Anthony Gordon. Piqué ha tenuto a precisare la differenza tra il miglior giocatore a livello individuale e il calciatore che preferirebbe avere nella propria squadra: "Se parliamo di individualità, ti dico Mbappé, nella mia squadra vorrei Gordon", ha ammesso, spingendo Layún a lanciargli una frecciatina pungente: "Avresti dovuto scegliere un'altra squadra che non fosse il Madrid per essere davvero obiettivo".

Valutando il momento attuale di entrambe le formazioni, Piqué è stato perentorio: "Il Barça è la squadra più forte del mondo, con un abisso a separarla dalla seconda". L'ex calciatore ha evidenziato lo straordinario rendimento realizzativo dei catalani e si è lanciato in un pronostico secco per il Clásico, ipotizzando un 4-1 per il Barça; a supporto del suo ottimismo, ha rievocato lo storico 5-0 con cui la squadra di Pep Guardiola travolse il Real Madrid di José Mourinho nel novembre 2010, dicendosi convinto che il gruppo blaugrana saprà imporsi di nuovo con autorità.