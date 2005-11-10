Gerard Piqué rompe il silenzio sulla squalifica di 12 partite inflitta a Jesús Owono per l'azione che ha portato alla morte di Jesús de Miguel. Una sanzione che il numero uno dell'Andorra ha definito non equa, pur ribadendo il rispetto per il dolore della famiglia e per una tragedia che ha sconvolto il mondo del calcio.

Punire l'azione o la conseguenza?

Piqué ha spiegato il proprio punto di vista attraverso un lungo intervento: "Imporre la sanzione massima a Jesús lo mette in una situazione che non merita, perché lui non è il colpevole di quello che è successo. La mia riflessione è una: la sanzione di 12 partite finisce per colpevolizzarlo per delle conseguenze di cui non ha avuto colpa". Secondo l'ex difensore, il principio da seguire dovrebbe essere legato al gesto tecnico e non all'esito drammatico dell'episodio: "Che cosa si sanziona, l'azione o le conseguenze?". A sostegno della sua tesi ha citato anche un altro episodio avvenuto nello stesso weekend, quando Corpas dell'Albacete aveva colpito involontariamente alla testa Quadri del Sabadell: in quel caso il giocatore ricevette tre giornate di squalifica.

Il precedente personale con Valdés

Piqué ha poi ricordato un episodio vissuto in prima persona nel 2012, durante una semifinale di Champions League tra Barcellona e Chelsea. In quella circostanza si scontrò violentemente con il proprio portiere Víctor Valdés, rimanendo privo di sensi e finendo in ospedale. "Le conseguenze avrebbero potuto essere peggiori, ma Valdés non era il colpevole. Eravamo due giocatori che correvano verso il pallone e ci siamo scontrati", ha raccontato. Un esempio che, secondo Piqué, dimostra come nel calcio possano verificarsi tragedie senza che necessariamente debba esserci un responsabile.

"Spesso gli esseri umani hanno bisogno di trovare un colpevole perché altrimenti non riescono a spiegare quello che è successo. Ma questo è stato un incidente", ha concluso l'ex difensore. Owono, dal canto suo, ha scelto di non presentare ricorso contro la sanzione.