Andorra, Piqué attacca la Federazione spagnola: "Non sappiamo ancora gli squalificati"

Gerard Piqué ha espresso tutta la sua irritazione nei confronti della Real Federación Española de Fútbol per la gestione delle comunicazioni disciplinari riguardanti l'Andorra. L'ex difensore del Barcellona, oggi principale azionista del club, ha pubblicato un video sui social mentre era in viaggio con la squadra verso Almería, evidenziando un problema che, secondo lui, rischia di condizionare la preparazione della gara.

"È una critica costruttiva per farvi capire in quale situazione ci troviamo", ha spiegato Piqué, sottolineando come, a meno di 24 ore dalla partita, la società non avesse ancora ricevuto informazioni ufficiali sulle sanzioni relative a Jesus Owono, Efe Akman e Lautaro de León, coinvolti nei procedimenti disciplinari dopo la sfida contro il Tenerife, nota tristemente alle cronache per la morte di Jesus de Miguel.

La protesta

"È venerdì, giochiamo domani e non sappiamo se ci sono squalificati oppure no", ha dichiarato l'ex campione del mondo, raccontando di aver provato a ottenere chiarimenti attraverso diversi canali, arrivando anche a contattare personalmente il presidente della Federazione. Piqué ha evidenziato anche il rischio sportivo della situazione: schierare un giocatore poi squalificato potrebbe comportare conseguenze, ma lasciare fuori un elemento successivamente dichiarato disponibile significherebbe perdere una risorsa importante senza motivo.

Le decisioni del Comitato disciplinare

L'Andorra ha ricevuto le sanzioni per Akman e Lautaro de León, entrambi fermati per una giornata: il primo per somma di ammonizioni, il secondo per la doppia ammonizione rimediata contro il Tenerife nonostante il ricorso del club. Resta invece ancora da definire la posizione di Owono, per il quale il Comitato disciplinare ha rinviato la decisione in attesa di valutare il caso. La polemica ha scatenato una pioggia di critiche per due motivi: Akman e de Leon sapevano benissimo di essere squalificati, e la necessità di creare una discussione in un momento così delicato.