La vicenda che ha sconvolto il calcio spagnolo continua a far discutere. Dopo la squalifica di dodici giornate inflitta a Jesus Owono per il violento scontro con Jesus de Miguel, deceduto tragicamente in seguito alle conseguenze dell'impatto, arriva la replica dell'allenatore del Tenerife, Alvaro Cervera, alle dichiarazioni di Gerard Pique, che aveva difeso il portiere dell'Andorra.

L'ex difensore del Barcellona, oggi principale azionista del club, aveva sostenuto che Owono "non è il colpevole di quanto accaduto" e che la sanzione avrebbe dovuto essere valutata "per l'azione e non per le conseguenze", ritenendo ingiusto attribuire al portiere la responsabilità della tragedia.

"Capisco Piqué, ma non condivido"

In conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Coppa del Re contro il Badajoz, Cervera ha riconosciuto che sia naturale per Piqué prendere le difese di un proprio tesserato, ma ha espresso una posizione diversa: "Capisco che difenda il suo giocatore e il suo club", ha spiegato il tecnico del Tenerife. "Ha detto che viene punita la conseguenza e non l'azione. Anche tra le persone a me vicine ci sono opinioni differenti su quanto accaduto".

"Quell'intervento si poteva evitare"

Pur evitando di alimentare ulteriormente la polemica, Cervera ha lasciato intendere di non condividere la lettura dell'ex difensore blaugrana: "Credo che dovrebbe rivedere l'azione. Non mi sono mai espresso pubblicamente e non intendo farlo oltre, ma penso che quell'intervento si potesse evitare. Non credo sia un'azione che vediamo tutti i giorni, come invece sembra sostenere lui", ha concluso.