Ufficiale Un nuovo portiere per De Zerbi: Dubravka firma per il Tottenham. E ora Vicario?

Martin Dubravka è un nuovo portiere del Tottenham. Lo rende noto il club londinese con un comunicato ufficiale. Arriva a titolo gratuito, alla scadenza del contratto in essere col Burnley.

Le prime parole di Dubravka

37 anni, slovacco, Dubravka ha dichiarato alla firma del contratto: "È un momento emozionante per me, un nuovo viaggio e una nuova esperienza per me e la mia famiglia. Non vedo l'ora. È successo tutto molto velocemente e sono davvero felice di essere qui. Ho amato seguire le squadre di Roberto nel corso degli anni e conosco bene il suo stile, la sua visione e i fantastici tifosi di questo club. Il Tottenham Hotspur è uno dei club più importanti della Premier League e non vedo l'ora di conoscere tutti e iniziare".

E ora Vicario?

L'arrivo di Dubravka con ogni probabilità libererà Vicario, ormai da tempo in uscita. L'ex portiere dell'Empoli potrebbe fare così ritorno in Serie A.