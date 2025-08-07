Ufficiale Martin Dubravka è un nuovo giocatore del Burnley: lo slovacco lascia il Newcastle

Il Burnley ha ufficializzato l’arrivo del portiere slovacco Martin Dubravka, che firma un contratto annuale con il club neopromosso in Premier League. Il 36enne ex Newcastle vestirà la maglia numero 1 dei Clarets e porta con sé una lunga esperienza nel massimo campionato inglese.

Dubravka approda a Turf Moor a titolo definitivo, dopo aver collezionato 179 presenze con i Magpies dal suo arrivo nel gennaio 2018. "Sono entusiasta di essere qui", ha dichiarato il portiere. "È un momento davvero stimolante per entrare a far parte di questo club, alla vigilia del ritorno in Premier League. Non ho sentito altro che cose positive sull’ambiente e non vedo l’ora di iniziare".

Il portiere slovacco, 53 volte nazionale, ha anche elogiato la solidità difensiva mostrata dal Burnley nella passata stagione e ha espresso la volontà di mettere la sua esperienza al servizio della squadra. "Non vedo l’ora di scendere in campo davanti ai tifosi", ha aggiunto.

Dúbravka ha iniziato la carriera al MŠK Žilina, dove ha vinto due titoli nazionali, per poi giocare in Danimarca con l'Esbjerg e successivamente in Repubblica Ceca con Slovan Liberec e Sparta Praga. Con la Slovacchia è stato protagonista a Euro 2020, dove ha giocato da titolare. Un innesto di esperienza per il Burnley, che punta a consolidarsi in Premier League.