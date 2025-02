Ufficiale Dubravka rinnova con il Newcastle: a gennaio lo aveva cercato l'Al Shabab

vedi letture

Martin Dubravka ha firmato un nuovo contratto con il Newcastle, rinnovando quello attualmente scadenza a giugno. I Magpies non hanno reso nota la durata dell'accordo sottoscritto dallo slovacco, ma hanno comunque comunicato l'estensione dell'intesa. Di seguito il testo leggibile sul sito della società inglese:

"Il portiere del Newcastle United Martin Dúbravka ha firmato un nuovo contratto con il club. Il trentaseienne si è unito ai Magpies nel gennaio 2018, inizialmente in prestito, esordendo in una vittoria per 1-0 contro il Manchester United. L'internazionale slovacco ha firmato a titolo permanente l'estate successiva dopo aver fatto dodici presenze. In questa stagione, Dúbravka ha fatto quattordici presenze in tutte le competizioni, mantenendo sette clean sheet. Ha vinto il premio di salvataggio del mese della Premier League a dicembre per una parata contro i Wolves a St. James' Park".

L'estremo difensore ha commentato così la notizia: "Sono davvero felice di aver prolungato il mio periodo qui. Ho avuto una discussione davvero positiva con il direttore sportivo e siamo stati tutti d'accordo che sarebbe stato meglio se fossi rimasto qui. Ho un legame davvero speciale con il club, lo staff e i tifosi. I miei figli sono nati qui, quindi ora sono dei Magpies, e questo club occupa un posto speciale nel mio cuore. Penso che la squadra sia in un momento davvero buono, per come stiamo andando in campionato e ovviamente partecipare a due competizioni di coppa è davvero emozionante".