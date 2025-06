Ufficiale Primo rinforzo per l'Amburgo: dal Kiel ecco il centrocampista Rambo Remberg

L'Amburgo ha messo a segno il primo acquisto in vista della stagion 2025/26: Nicolai Remberg ha completato le visite mediche presso l'UKE Athleticum e ha firmato il contratto fino al 30 giugno 2029. "Il centrocampista centrale 24enne passa al Rothosen dall'Holstein Kiel. Nato nel 2000, Remberg ha contribuito alla promozione degli Storks in Bundesliga nel 2024. La scorsa stagione ha collezionato 32 presenze nella massima serie, partendo titolare in 26 partite e saltando solo due match per squalifica. Piede destro, alto 1,88 metri, ha mosso i suoi primi passi nel calcio professionistico all'SC Preußen Münster", si legge nel comunicato.

"Nicolai ha continuato a crescere e a farsi strada negli ultimi anni grazie alla sua forte etica del lavoro e alla sua voglia di imparare", ha dichiarato il membro del consiglio direttivo sportivo Stefan Kuntz. "La sua fisicità e la sua resilienza saranno un'ottima aggiunta alla nostra squadra e al nostro gioco". Il centrocampista, laborioso e aggressivo, arricchirà il centrocampo, aumentando la competizione per un posto. "Nicolai è un vero giocatore di squadra e un professionista modello. Con la sua grande mentalità e ambizione può continuare a crescere ulteriormente insieme alla nostra squadra", ha dichiarato il direttore sportivo Claus Costa. "Trarremo grandi benefici dalle sue qualità box-to-box e dal suo stile di gioco intenso".

Per il nuovo acquisto dell'HSV, il trasferimento all'Amburgo significa rimanere in Bundesliga e affrontare una nuova grande sfida, per la quale si sente pienamente preparato grazie alle sue caratteristiche: "Voglio portare i miei punti di forza alla squadra, mostrare la mia presenza fisica e vincere quante più battaglie possibili sul campo", ha dichiarato Remberg, che negli ultimi anni ha collezionato 217 presenze tra Münster e Kiel ed è conosciuto dai compagni come "Rambo". Guardando al suo nuovo capitolo al Volksparkstadion, ha aggiunto: "È un vero onore indossare la maglia dell'HSV. Nei miei colloqui con la dirigenza del club è diventato chiaro il tipo di ruolo che posso assumere qui e il percorso che vogliamo intraprendere, sia come squadra che a livello personale. Sono emozionato e pronto per il futuro!"