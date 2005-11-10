PSG, Hakimi dopo il 4-2 al Barcellona: "Spero che il Pallone d'Oro vada a qualcuno di noi"

Achraf Hakimi, terzino del PSG, ha commentato ai microfoni di Sky la vittoria per 4-2 ottenuta questa sera in Champions League contro il Barcellona. Il marocchino ha espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando però alcuni aspetti da migliorare.

"Sono felice per i tre punti e per la vittoria. Siamo contenti e vogliamo continuare così. Quando vinci significa che hai fatto quello che ti ha chiesto il mister, ma abbiamo subito due gol e da questo punto di vista possiamo fare meglio. Abbiamo disputato una grande partita contro una grande squadra come il Barcellona".

Infine, una battuta sul prossimo vincitore del Pallone d'Oro: "Spero che sia qualcuno del PSG, così potremo festeggiare con i nostri tifosi e con tutto lo spogliatoio".