PSG, Hakimi dopo il 4-2 al Barcellona: "Spero che il Pallone d'Oro vada a qualcuno di noi"
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 23:32Calcio estero
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20.10.2026 23:32Calcio estero
Il terzino marocchino esulta per il successo sul Barcellona, ma avverte: "Abbiamo subito due gol e possiamo fare meglio". Sul Pallone d'Oro spera in un vincitore del PSG.
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Achraf Hakimi, terzino del PSG, ha commentato ai microfoni di Sky la vittoria per 4-2 ottenuta questa sera in Champions League contro il Barcellona. Il marocchino ha espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando però alcuni aspetti da migliorare.
"Sono felice per i tre punti e per la vittoria. Siamo contenti e vogliamo continuare così. Quando vinci significa che hai fatto quello che ti ha chiesto il mister, ma abbiamo subito due gol e da questo punto di vista possiamo fare meglio. Abbiamo disputato una grande partita contro una grande squadra come il Barcellona".
Infine, una battuta sul prossimo vincitore del Pallone d'Oro: "Spero che sia qualcuno del PSG, così potremo festeggiare con i nostri tifosi e con tutto lo spogliatoio".
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