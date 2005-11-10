Achraf Hakimi è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa del Paris Saint-Germain alla vigilia della sfida contro la Roma, valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League. Il laterale marocchino ha affrontato numerosi temi, ribadendo in primis il suo desiderio di proseguire l'avventura con il club parigino.

"Parigi è casa mia, spero di restare a lungo"

Hakimi ha lanciato un messaggio chiaro alla dirigenza del PSG: "Voglio restare qui ancora per molti anni. Mando un messaggio a Nasser Al-Khelaifi e a Luis Campos". Poi ha aggiunto: "Sono orgoglioso di essere qui e spero di restare a lungo, proprio come Marquinhos, che è una leggenda del club. Parigi è la mia città, questo è il mio club e sono felice. Spero di poter aiutare la squadra come fa lui: è un esempio per tutti noi e il nostro leader".

Parlando della sfida contro la Roma, Hakimi ha sottolineato: "Stanno vivendo un ottimo momento, soprattutto in Serie A. Conosciamo i loro punti di forza e le loro debolezze. Sappiamo come prepararci e affrontiamo ogni competizione con la stessa mentalità".

Luis Enrique, gli assenti e il ricorso al TAS

Hakimi ha elogiato anche Luis Enrique: "Mi ha dato un ruolo importante, fiducia e grande libertà. Quando mi spingo in attacco, c'è sempre un compagno che copre la mia posizione. Questo mi permette di esprimermi al meglio. Qualunque ruolo mi venga chiesto di ricoprire, darò sempre il massimo per continuare a vincere". Sulle assenze di Doué e Kvaratskhelia ha aggiunto: "Sono giocatori fondamentali e ci hanno aiutato a vincere le ultime due Champions League, ma la forza di questa squadra è il collettivo. Abbiamo una rosa incredibile e chiunque scenderà in campo darà il massimo".

Il marocchino ha poi parlato dell'attesa per la decisione del TAS in merito al ricorso presentato dal Marocco: "Sarà una giornata tranquilla. Tornerò a casa, mi riposerò e qualcuno mi comunicherà la decisione. Poi penserò soltanto a dormire in vista della partita di domani". Sull'esito del procedimento ha spiegato: "Non è una decisione semplice. Tutti hanno visto cosa è successo in campo e ognuno ha la propria opinione, io ho la mia. Nel calcio non si può lasciare il campo in quel modo. Sento di aver fatto il mio dovere e la squadra è orgogliosa di aver rappresentato il Marocco nel miglior modo possibile. Qualunque sarà la decisione, dobbiamo guardare avanti ed essere pronti per la prossima Coppa d'Africa, che ora è l'obiettivo più importante".

Infine, Hakimi ha risposto anche a una domanda sulla vicenda giudiziaria personale che lo riguarda: "Sono concentrato esclusivamente sul calcio, che è la cosa più importante per me. Questa situazione non mi impedisce di esprimermi in campo. Vedremo cosa accadrà in futuro, ma in questo momento penso solo alla partita di domani e al mio lavoro".