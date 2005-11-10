Il Paris Saint-Germain si prepara ad affrontare la Roma nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. Alla vigilia della sfida del Parco dei Principi, Luis Enrique ha invitato i suoi a non sottovalutare la formazione giallorossa, sottolineando le difficoltà che la sua squadra potrebbe incontrare.

"La Roma gioca senza paura"

L'allenatore spagnolo ha evidenziato ai microfoni di PSG TV le caratteristiche della squadra capitolina, reduce da prestazioni convincenti anche contro avversarie di primo livello: "La Champions League è tornata ed è sempre una competizione affascinante, soprattutto quando giochiamo al Parco dei Principi. Sarà una partita molto diversa da quelle a cui siamo abituati. La Roma difende in un modo particolare e ci creerà molte difficoltà", ha spiegato Luis Enrique, un ex di questa partita.

Il tecnico del PSG ha poi aggiunto: “Hanno perso 4-3 contro il Real Madrid dopo essere stati avanti di due gol e la stessa cosa è successa nella sconfitta per 3-2 contro il Manchester United. È una squadra che gioca senza paura e sarà molto difficile batterla. Sarà una sfida bellissima. Se vinceremo, sarà la prima volta che conquisteremo cinque successi consecutivi nella fase a gironi della Champions League".

Hakimi: "Giocheremo anche per i nostri infortunati".

Sulla tv ufficiale del club parigino è intervenuto anche Achraf Hakimi, che ha assicurato come il gruppo sia pronto ad affrontare l'impegno europeo nonostante le assenze: "Stiamo bene, sia fisicamente che mentalmente, e siamo pronti per la partita di domani. Le assenze di due giocatori così importanti sono un problema, ma vogliamo fare qualcosa di grande anche per loro", ha dichiarato il laterale marocchino.