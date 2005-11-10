La vittoria contro il Nizza rischia di lasciare conseguenze pesantissime in casa Paris Saint-Germain. Dopo aver firmato il gol del momentaneo 2-1 al 32', Désiré Doué è stato costretto ad abbandonare il campo per un preoccupante infortunio al ginocchio destro. Il ventunenne francese, nel tentativo di proteggere il pallone, ha visto cedere l'articolazione ed è stato sostituito al 44' da Ferran Torres. Le immagini dell'ex Rennes in lacrime hanno immediatamente fatto scattare l'allarme nello staff medico parigino.

Doué, si teme la rottura del legamento crociato

Secondo quanto riportato da RMC Sport, il timore è che Doué abbia riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Si tratta, al momento, soltanto di un sospetto e non di una diagnosi confermata. Per domenica è prevista una risonanza magnetica che permetterà di chiarire la natura e la gravità dell'infortunio, oltre agli eventuali tempi di recupero. Una situazione particolarmente delicata per Luis Enrique, che ha già perso Khvicha Kvaratskhelia per il resto della stagione.

Hakimi: “Pensiamo a Désiré, vogliamo dedicargli la vittoria”

Durante l'intervallo della sfida contro il Nizza, anche Achraf Hakimi ha voluto manifestare la propria vicinanza al compagno di squadra. Il terzino marocchino, autore dell'assist per la rete di Doué, ha dichiarato ai microfoni di Ligue 1+: “Stiamo pensando a Désiré. Cercheremo di dedicargli la vittoria e di chiudere la partita con i tre punti”. Il PSG è poi riuscito a imporsi per 3-2, ma l'attenzione del club è inevitabilmente rivolta agli accertamenti medici. Dopo il lungo stop di Kvaratskhelia, i campioni d'Europa rischiano di perdere un altro protagonista del proprio reparto offensivo.