PSG, Luis Enrique: "Vogliamo essere i primi a battere il Barça. Legame fortissimo con la Catalogna"

Luis Enrique, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra PSG e Barcellona, rifiuta il paragone tra Lamine Yamal e Messi: "Penso che la cosa migliore che stia facendo Lamine sia voler essere semplicemente Lamine Yamal. Sta affinando ogni aspetto del suo gioco. Quanto al paragone con Messi, parliamo del miglior giocatore della storia del calcio: nessun calciatore reggerebbe il confronto. Lamine vuole diventare la miglior versione possibile di se stesso e fa benissimo a non paragonarsi a nessun altro. Dimostra grande intelligenza".

L'affetto per i colori blaugrana

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"Oggi sono l'allenatore del PSG. All'inizio sfidare il Barcellona mi faceva un effetto strano, ma con il tempo ci si abitua. Ciò nonostante, domani voglio vincere: affrontare il club che ha contato di più nella mia carriera resta una motivazione enorme. Il Barça ha calciatori di straordinaria qualità ed è una società guidata da grandi valori sportivi. Del Barcellona sono stato sia calciatore sia allenatore, ho un legame fortissimo con la Catalogna e i miei figli sono catalani... Per me il Barça è la squadra che più somiglia al PSG".

L'invincibilità del Barcellona

"Il loro ruolo da imbattuti rappresenta uno stimolo in più per noi. Vogliamo essere la prima e unica squadra a sconfiggere il Barcellona in questa stagione".

Come si ferma Lamine Yamal?

"È semplicissimo: bisogna evitare che tocchi palla, perché ogni volta che la gestisce crea un pericolo. Il modo migliore per difendere su di lui è fare in modo che il Barcellona non abbia il possesso. Questo è il nostro piano ideale, anche se sappiamo bene quanto sia difficile togliere il pallone al Barça. Dobbiamo rimanere concentrati sul nostro canovaccio. Hanno tantissimi giocatori di qualità, non c'è solo Lamine: penso a Raphinha, Pedri, Cubarsí, Joan García... La lista è lunghissima. Dovremo mantenere altissimo il livello di attenzione e affrontarli con un grande lavoro di squadra".