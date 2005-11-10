PSG, Luis Enrique: "La gara più difficile, non mi stupirei se la Roma vincesse lo scudetto"
autore
Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
ieri alle 23:51Serie A
autore Paolo Lora Lamia
25.11.2026 23:51Serie A
Il tecnico dei francesi dopo il 2-2: "Complimenti a Gasperini per come ha fatto giocare la squadra. Spero che passi e di incontrarla a limite in finale".
© foto di Matteo Gribaudi
Il mister del PSG Luis Enrique ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il 2-2 nel match di Champions League contro la Roma.
Un giudizio sulla partita di stasera?
"Chiaramente una partita senza dubbio difficile, contro una Roma di cui conoscevamo già il livello. La più difficile giocata fino a questo momento. Abbiamo lasciato loro un attimo e la Roma ha colpito subito. Complimenti a Gasperini per come ha fatto giocare la squadra".
Il futuro del PSG?
"Preferisco parlare del futuro della Roma: non mi stupirei se vincesse lo scudetto e spero che entri nelle prime 24. Spero di non incontrarla un'altra volta, a meno che non sia in finale".
Altre notizie Serie A
Oggi
23:53 Serie A
Roma, Hermoso: "Giocato in modo speciale in casa del PSG: Gasperini ha portato identità"
23:51 Serie A
PSG, Luis Enrique: "La gara più difficile, non mi stupirei se la Roma vincesse lo scudetto"
23:51 Serie ALive TMW
Live TMWChivu: "Bastoni ha sentito un indurimento. Siamo rimasti lucidi fino alla fine della partita"
23:47 Serie ATMW
TMWL'Inter risponde alle critiche: 3° clean sheet di fila, in Champions la difesa funziona
23:46 Serie A
Inter, Sucic: "Felice per il secondo gol consecutivo, stavolta siamo stati incredibili"
23/11 Tutti pazzi per i gol: l’Inter si fa rimontare dall’Atalanta (4-4), cinquina del Milan e Lazio sola in vetta
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni