Dopo il pareggio casalingo contro la Roma in Champions League, il Paris Saint-Germain tornerà in campo contro il Lorient. In vista della sfida di campionato, il tecnico rossoblù Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa: "Al momento - ha esordito il mister - siamo la squadra migliore sui calci piazzati, sia in fase difensiva che offensiva. È un motivo di orgoglio, come sempre quando parliamo della nostra squadra. Sono felice di vedere tutti andare a segno: difensori, centrocampisti e attaccanti".

Il mister spagnolo ha analizzato anche la versatilità della rosa a disposizione: "Non sono io a rendere i giocatori versatili - ha proseguito l'ex Roma - sono loro! È la loro mentalità, la loro capacità di adattarsi e di pensare innanzitutto a ciò che è meglio per la squadra. Abbiamo molti giocatori così. Bisogna essere aperti a tutte queste opportunità".

Infine anche un elogio per Zaire-Emery. Il centrocampista infatti taglia un traguardo importante, ovvero quello delle 200 partite: "Warren è un giocatore diverso - ha concluso Luis Enrique - un giocatore speciale. È un prodotto del vivaio, qualcuno che possiede grandi qualità sia in campo che fuori. So che vorrebbe giocare ogni singola partita! Domani sarà titolare. È un giocatore importante per noi".