Il Paris Saint-Germain si prepara ad affrontare il Lorient in campionato. In vista della gara di domani, il tecnico Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa: "Quando si vince molto, le aspettative sono sempre altissime.

Ma bisogna tenere a mente che è davvero difficile vincere ogni singola partita. L’anno scorso non abbiamo vinto nessuno dei due incontri contro il Lorient; questo basta a far capire quanto sarà complicata la sfida che ci attende domani. È una squadra che subisce meno di un gol a partita: difendono molto bene, ci saranno pochi spazi e poco tempo a disposizione".

E sempre sui punti di forza dell'avversario ha commentato: "Per quel che ho visto in questo inizio di stagione, si tratta di una squadra solidissima in fase difensiva; sono tra i migliori in Europa sotto questo aspetto. Si trovano a proprio agio con un baricentro basso e mostrano una grande coesione. Dovremo prestare un’attenzione ancora maggiore del solito. Sarà molto difficile portare a casa la vittoria: domani servirà una prestazione di alto livello per conquistare i tre punti".