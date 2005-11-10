PSG, paura per Kvaratskhelia: l'ex Napoli esce sorretto dallo staff medico
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 22:27Calcio estero
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20.10.2026 22:27Calcio estero
Dopo il problema muscolare di Dembélé, il PSG perde anche Kvaratskhelia per un problema al ginocchio: l'ex Napoli esce sorretto dai medici.
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Un altro infortunio in casa PSG. Dopo il problema muscolare accusato da Dembele nel primo tempo, il club parigino perde anche Kvaratskhelia per un problema al ginocchio. L'ex Napoli, sostituito da Akliouche, viene portato fuori a braccia dallo staff medico del club parigino.
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