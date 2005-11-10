PSG stellare e Doué non si tocca: la dirigenza gli ha presentato un'offerta di rinnovo

Se Barcola è partito, il Paris Saint-Germain non ha alcuna intenzione di assistere all'addio di Desiré Doué, per nulla al mondo. Continuità, classe, rendimento costante e di livello altissimo nella nuova stagione (4 gol e altrettanti assist in 11 partite), conferma l'ennesimo buono proposito per un altro mattoncino vincente da aggiungere al club transalpino. Finora non ha avuto nemmeno fastidi fisici che ne hanno minato il percorso in questo avvio, al contrario del passato. La sua assenza dalla lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro ha fatto riflettere parecchio, perché tra i corridoi del PSG non sono state trovate spiegazioni a riguardo.

Futuro deciso

Il Paris Saint-Germain non ha alcun dubbio: Doue deve rimanere all'ombra della Tour Eiffel. Al momento sotto contratto fino al 2029, l'esterno d'attacco francese è stato contattato dalla dirigenza parigina per porre le basi di un rinnovo. Una prima offerta verbale è stata formulata, con l'obiettivo di prolungare la permanenza del numero 14 per i prossimi anni. Le discussioni dovranno avanzare, le parti trovare un punto d'incontro e i contorni di un eventuale nuovo accordo. Ma il passo del PSG traduce chiaramente la posizione crescente occupata dall'internazionale francese nel progetto del club.

Cos'è mancato?

Evidentemente andare in doppia cifra per gol e assist la scorsa stagione non è stato sufficiente per finire nella rinomata lista del Pallone d'Oro. Nemmeno con 13 reti e 11 assist in 41 partite, oltre che il trionfo in Champions League, la Ligue 1 vinta insieme alla Supercoppa UEFA e alla Coppa Intercontinentale. Preferiti Khvitcha Kvaratskhelia e Achraf Hakimi, entrambi suoi compagni di squadra, come anche Fabian Ruiz (campione del mondo con la Spagna tra l'altro) e il neo arrivato Ferran Torres. Pure João Neves, Willian Pacho, Vitinha e Nuno Mendes compaiono nel prestigioso elenco.