È l’immagine più dolorosa del weekend calcistico. Désiré Doué ha lasciato il campo in barella durante la sfida contro il Nizza dopo un contrasto fortuito, urlando di dolore. Gli esami successivi hanno confermato i timori: rottura del legamento crociato per il talento del Paris Saint-Germain, già costretto a fare i conti con l’assenza di Khvicha Kvaratskhelia per lo stesso tipo di problema.

Il giocatore la prende con filosofia

Dopo i tanti messaggi di vicinanza ricevuti nelle ultime ore, il classe 2005 ha deciso di intervenire personalmente attraverso un messaggio pubblicato sui social. Il giovane francese ha espresso tutta la sua delusione, ma anche la volontà di reagire: "È un momento difficile. Questo infortunio mi rende triste. Ma sono convinto che tornerò molto più forte". Doué ha poi aggiunto: "Una nuova prova, una nuova occasione per crescere. Grazie a tutti per il sostegno e l’affetto che mi state dimostrando. Mantengo la fede".

Un lungo stop per il talento del PSG

Per l’esterno offensivo, arrivato al PSG dopo la crescita nel settore giovanile del Rennes, si apre ora una fase delicata della carriera. La rottura del crociato richiederà un lungo periodo di riabilitazione, con il club parigino chiamato a gestire un’altra pesante assenza nel reparto offensivo. Nonostante il momento difficile, Doué ha voluto trasmettere un messaggio di fiducia e determinazione: l’obiettivo è tornare in campo al meglio e dimostrare ancora una volta il proprio valore con la maglia del Paris Saint-Germain.