Ci manca solo la pioggia per far andare peggio la situazione attorno a Desiré Doué. Non era facile rovinare ulteriormente una settimana già da incubo per il talentino francese del Paris Saint Germain eppure è successo. Nelle scorse ore, infatti, il calciatore ha dovuto fare i contri con un tentativo di furto nella sua villa a Orgeval, nella zona poco fuori a ovest di Parigi.

L'accaduto

Secondo quanto riportato da Le Parisien, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 alcuni individui avrebbero fatto irruzione nel giardino della villa del calciatore, salvo poi darsi rapidamente alla fuga dopo aver notato la presenza di qualcuno all'interno dell'abitazione. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per svolgere i necessari accertamenti. Non sarebbero stati rilevati segni di effrazione né segnalati furti, dal momento che i responsabili non sarebbero riusciti a introdursi nell'appartamento. In seguito all'accaduto, il PSG avrebbe deciso di potenziare le misure di sicurezza della proprietà, installando un sistema di videosorveglianza per prevenire eventuali nuove intrusioni.

Non c'è pace per Doue

Un episodio che è andato a coronare, si fa per dire, una settimana da incubo per Desire Doue. Dopo la rottura di un dente nel match di San Siro contro l'Italia in Nations League con la Francia, ben più grave è stato quanto accaduto alla ripresa del campionato. Nel corso del match vinto dal PSG contro il Nizza, infatti, il classe 2005 ha subito una torsione innaturale che ha portato alla rottura anteriore del crociato destro.