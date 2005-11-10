PSG, tegola Dembélé: tre settimane di stop. A rischio anche la Nations League

Non arrivano buone notizie per il Paris Saint-Germain dopo il successo per 4-2 sul Barcellona in Champions League. Oltre al grave infortunio di Khvicha Kvaratskhelia e agli stop di Marquinhos e Nuno Mendes, anche Ousmane Dembélé dovrà fermarsi.

L'attaccante francese era stato costretto a lasciare il campo già al 20' della sfida contro i blaugrana dopo uno scatto. Gli esami hanno evidenziato una lesione alla coscia sinistra, con tempi di recupero stimati in circa tre settimane. Uno stop che rischia di privare anche la Nazionale francese di uno dei suoi uomini più rappresentativi: il rientro di Dembélé è infatti previsto intorno all'11 novembre, a ridosso della sosta internazionale, quando la Francia sarà impegnata in Nations League contro l'Italia il 12 novembre a San Siro e contro la Turchia il 15 novembre a Bordeaux.

Resta quindi da capire quale sarà la decisione del commissario tecnico Zinedine Zidane. Il PSG potrebbe infatti preferire un rientro graduale del proprio attaccante, evitando di rischiare una ricaduta immediatamente dopo il recupero. Nella passata stagione non erano mancate tensioni tra il club parigino e la Nazionale francese dopo un precedente infortunio di Dembélé, ma con l'arrivo di Zidane sulla panchina dei Bleus il rapporto con i club è diventato più collaborativo grazie a nuovi protocolli medici condivisi. Ora la priorità resta il completo recupero dell'ex Barcellona.