Ufficiale "Qui per far emergere il suo potenziale": Sangui è il primo colpo estivo del Paris FC

Il Paris FC non aspetta più. La squadra neopromossa in Ligue 1 per la prossima stagione e rivale cittadina del PSG ha ufficializzato il suo primo acquisto estivo. Mentre Moses Simon si sottoponeva alle visite mediche martedì, prima di firmare un contratto triennale, il club della capitale ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Nhoa Sangui proveniente dal Reims.

Il giovane terzino sinistro di 19 anni, originario di Creil ha firmato un contratto fino al 2030. Reduce da una stagione promettente con 26 presenze, di cui 10 da titolare, Sangui è stato descritto dal club come "uno dei profili più promettenti della sua generazione". Veste la maglia della nazionale francese fin dall’età di 15 anni ed è attualmente uno dei punti fermi della selezione U19.

Nhoa Sangui verrà inserito nel progetto del Paris FC, che punta a costruire una squadra ambiziosa composta da giovani giocatori. "Siamo entusiasti di accogliere Nhoa - ha dichiarato il direttore sportivo François Ferracci -. È un giocatore molto promettente, con le idee chiare e una grande maturità per la sua età. Con il lavoro dello staff e la sua stessa determinazione, sono certo che il Paris FC sia il club giusto per far emergere tutto il suo potenziale", la chiosa.