Rayo-Athletic Bilbao sospesa, il ministro dello sport De Paco: "Assolutamente riprovevole"

Nell'ottava giornata della Liga spagnola Rayo Vallecano e Athletic Club, valida per l'ottava giornata di LaLiga, è stata sospesa a causa del lancio ripetuto di oggetti in campo da parte dei tifosi di casa. Una contestazione che ha portato a tre differenti sospensioni del match - prima dell'interruzione definitiva, avvenuta al 45' - c'è la proprietà del club madrileno ed in particolare il presidente Raúl Martín Presa.

Il commento

L'Assessore al Turismo, Cultura e Sport della Comunità di Madrid, Mariano de Paco, è intervenuto davanti ai media dopo la corsa 'Madrid corre en español' ed è stato interpellato sull'avvertimento recente allo Stadio di Vallecas: "Mi sembra assolutamente riprovevole", ha esordito. "L'abbiamo detto fin dal primo momento: con la violenza non andremo da nessuna parte, con il sabotaggio non andremo da nessuna parte. L'amministrazione è pienamente consapevole del problema dello stadio e lo stiamo risolvendo. Avevo chiesto fiducia prima della partita, avevo chiesto serenità prima della partita e purtroppo non è stato così".

Reazione forte

"Credo che i gruppi violenti debbano fermarsi immediatamente perché non sarà mai questo il modo di risolvere un problema che l'amministrazione ha affrontato come proprio e ha inteso come proprio, e lo risolveremo", ha proseguito. Aggiungendo: "Il Rayo Vallecano rimarrà allo Stadio di Vallecas e rimarrà in uno stadio all'altezza di questa squadra e all'altezza della grande maggioranza dei tifosi. Non ha senso che pochi individui vadano in una direzione diversa, sulla strada della violenza e dell'aggressione, che non ha alcuna logica, soprattutto quando il problema si sta risolvendo", ha continuato De Paco. "Ciò di cui abbiamo bisogno è tranquillità, ciò di cui abbiamo bisogno è un pensiero costruttivo, che ci lascino lavorare, perché lo Stadio di Vallecas sarà ristrutturato e la squadra rimarrà a Vallecas".