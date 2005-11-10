LaLIga, alla Real Sociedad basta Oskarsson: Rayo Vallecano piegato 1-0
Alessandra Stefanelli
Vittoria di misura per la Real Sociedad che oggi ha piegato per 1-0 il Rayo Vallecano all'Anoeta. A decidere il match una rete realizzata da Oskarsson al 67’. Questo risultato lancia i baschi al quinto posto in classifica mentre lascia il Rayo al 14esimo posto con soli due punti di vantaggio sulla terzultima piazza che costerebbe la retrocessione.
Il programma completo della 12^ giornata nella Liga spagnola:
Venerdì 6 novembre
Siviglia - Alaves 0-0
Sabato 7 novembre
Malaga - Racing Santander 1-2
Espanyol - Deportivo A Coruña 0-0
Osasuna - Athletic Club 1-1
Valencia - Real Madrid 0-3
Domenica 8 novembre
Elche - Betis 0-2
Real Sociedad - Rayo Vallecano 1-0
Celta Vigo - Levante
Villarreal - Getafe
Atletico Madrid - Barcellona
CLASSIFICA
Barcellona 30 punti (11 partite giocate)
Real Madrid 30 (12)
Atletico Madrid 28 (11)
Betis 26 (12)
Real Sociedad 22 (12)
Siviglia 18 (12)
Athletic Club 16 (11)
Deportivo a Coruña 15 (12)
Racing Santander 14 (12)
Alaves 13 (12)
Villarreal 12 (11)
Celta Vigo 12 (11)
Espanyol 12 (12)
Rayo Vallecano 12 (11)
Getafe 12 (11)
Osasuna 12 (12)
Elche 10 (12)
Levante 10 (11)
Valencia 9 (12)
Malaga 5 (12)