Chi è Camello, possibile colpo a zero per il Como a giugno. Ma può arrivare prima

L'anno scorso si è spinto fino alla finale di Conference League con il Rayo Vallecano, con 8 gol in 39 partite tra tutte le competizioni e solo uno in Europa. Oggi Sergio Camello sta trascinando la squadra di Vallecas nella Liga e si posiziona come sesto miglior marcatore del massimo campionato spagnolo, al pari di Fermin Lopez (Barcellona). Chissà se al termine della stagione potrà approdare in Italia.

Come è iniziato tutto

Sergio Camello è nato il 10 febbraio 2001 a Madrid ed è cresciuto nel settore giovanile dell'Atletico Madrid. Nel 2018 ha iniziato a giocare nella squadra riserve rojiblanca e nel maggio 2019 ha debuttato con la prima squadra in una partita ufficiale di Liga, segnando un gol contro il Levante sotto gli ordini di Diego Simeone. Suo papà è stato calciatore, un infortunio ne ha stroncato la carriera, mentre due zii sono legati al mondo dei colchoneros: Mauri (oggi procuratore) e Josechu, scomparso in modo tragico in un incidente stradale a soli 17 anni.

Processo di crescita

Dopo il suo debutto, Camello è stato ceduto in prestito al CD Mirandes, dove ha dimostrato il suo potenziale mettendo a segno 15 gol e quattro assist in 37 partite in Serie B spagnola (Segunda Division), contribuendo in modo decisivo alla permanenza del club di Burgos. Il suo rendimento ha convinto l'Atletico a rinnovarlo fino al 2026, sebbene la tappa successiva sia stata il Rayo Vallecano, dove è arrivato in prestito per la stagione 2022-2023 condividendo lo spogliatoio con Radamel Falcao. Lì è arrivato l'acquisto a titolo definitivo nel 2023 (a 22 anni) per 5 milioni di euro.

Il boom improvviso

Il resto è storia. Ma la scorsa annata per Camello non è stata semplice e fino ad aprile è rimasto a secco in campionato, riuscendo invece a segnare solamente 3 reti in 27 partite complessive prima. Un bilancio molto al di sotto delle sue stesse esigenze, fino all'esplosione nella fase clou della stagione. Il centravanti classe 2001 ha inanellato 5 gol nelle sue ultime 8 partite. Sperava di portarsi a casa il trofeo della Conference League ("Sono più che preparato. Ho la sicurezza che la coppa sarà nostra") contro il Crystal Palace, ma il fato ha voluto un altro destino per la prima apparizione del Rayo in una finale europea.

Quella volta con la Spagna. A chi si ispira

Al termine di una finalissima interminabile contro la Francia padrona di casa, la Spagna ha conquistato la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 proprio grazie alla doppietta di Camello (100' e 120'+1). Due cucchiai stile Raul, uno dei suoi idoli confidati, mentre l'altro beniamino Fernando Torres ha trascorso due settimane nella squadra riserve dell'Atletico mentre Camello si formava lì. Come esulta? Imitando il gesto del suono della chitarra, a ricalcare la passione per la musica indie. Inoltre, ha tatuaggi che coprono gran parte delle sue braccia e del petto, e tra questi ne spicca uno dedicato al suo Maggiolino: un'auto acquistata di seconda mano a Carabanchel da cui non pensa mai di separarsi.

Come procede ora e il suo futuro

C'è incertezza sul futuro dell'attaccante spagnolo. In primo luogo ha cominciato fortissimo la stagione (7 reti e 2 assist in 12 partite), con tanto di doppietta consecutiva tra il Barcellona di Lamine Yamal e il Racing Santander tra agosto e settembre. Polveri bagnate dal 19 ottobre contro il Getafe, solo un passaggio chiave vincente ai danni del Celta Vigo ultimamente e un feeling con il gol da ritrovare. Chissà se può centrare il rinnovo di contratto: non è ancora arrivato, anche se a giugno 2027 andrà in scadenza. Ergo, diventerà un succulento parametro zero. Tuttavia, senza un accordo con il club della Liga, a gennaio potrebbe presentarsi chiunque alla sua porta per tentarlo di un trasferimento. A giudicare dal valore dato al giocatore, da Vallecas pretenderebbero almeno un indennizzo per lasciarlo partire (a malincuore).