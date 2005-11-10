Ufficiale Real Madrid, è addio con Ceballos: il centrocampista ha risolto il contratto

Dani Ceballos saluta il Real Madrid. I Blancos hanno comunicato che il centrocampista ha risolto il contratto con il Real Madrid. Di seguito la nota del club:

Il Real Madrid C.F. e Dani Ceballos hanno deciso, di comune accordo, di porre fine al loro rapporto professionale.

Dani Ceballos è stato un giocatore del Real Madrid dal 2017, nel corso di uno dei periodi più vincenti della storia del club.

Nelle sette stagioni trascorse con la prima squadra ha collezionato 215 presenze e conquistato 16 trofei: 3 Champions League, 4 Coppe del Mondo per Club, 3 Supercoppe UEFA, 2 campionati di Liga, 1 Coppa del Re e 3 Supercoppe di Spagna.

Il Real Madrid ringrazia Dani Ceballos per l'impegno e la professionalità dimostrati in tutti gli anni in cui ha difeso questa maglia e augura a lui e alla sua famiglia il meglio per questa nuova fase della loro vita. Il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa.