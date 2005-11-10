Real Madrid, Arda Guler non si muove: la creatura di Mou ha firmato il rinnovo. I dettagli

Arda Guler e il Real Madrid insieme ancora a lungo, per blindare il presente e costruire il futuro. È ormai questione di ore per l'annuncio del rinnovo del talento turco fino al giugno 2032, secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano. L'intesa totale era già stata raggiunta a settembre e oggi la fumata bianca è definitiva, con tanto di firma sui contratti già depositata. Manca soltanto da definire la data della cerimonia nel palco d'onore dello Santiago Bernabeu per sigillare tutto. Così il 21enne rimarrà alle merengues per almeno nove stagioni complessive.

Perché rinnovare

L'estensione del contratto riflette appieno la crescita esponenziale che il classe 2005 ha vissuto all'interno dello spogliatoio blanco, diventando un perno insostituibile del centrocampo e di José Mourinho. In un centrocampo che talvolta ha faticato a trovare la bussola durante la stagione, Arda Guler si sta affermando il faro in grado di pilotare i compagni ad un porto sicuro. Eccellenti prestazioni e maturità sempre più spiccata da parte sua in campo.

Effetto Special One

Un'evoluzione favorita in modo determinante dalla gestione di José Mourinho, che dal suo approdo in panchina ne ha fatto una pedina fondamentale, posizionandolo in zone più avanzate del campo per sfruttarne la grande visione di gioco, l'abilità da rifinitore e l'inserimento in zona gol. La sua intesa con Kylian Mbappé sta già facendo la fortuna del Real Madrid, squadra ad altissima qualità insieme a Bellingham e Vinicius. I tifosi invece sono convinti: il futuro passa da Arda Güler.