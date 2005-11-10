Dopo aver rinnovato il contratto con il Real Madrid fino al 30 giugno 2032, Arda Guler ha affidato ai social un messaggio carico di emozione, ribadendo il proprio legame con i Blancos e l'ambizione di scrivere pagine importanti nella storia del club: "Quando ho indossato per la prima volta la maglia del Real Madrid sapevo che sarei entrato a far parte di una storia immensa. Oggi provo lo stesso orgoglio e la stessa felicità, ma con un senso di responsabilità ancora più grande", ha scritto il fantasista turco.

Guler ha poi sottolineato quanto rappresenti per lui vestire la maglia del club più titolato d'Europa: "È un grande onore seguire le orme di leggende che hanno scritto la storia del calcio. Il mio sogno è indossare questa maglia per tanti anni, vincere nuovi trofei insieme e un giorno lasciare anch'io il mio segno in questa storia unica".

Ringraziamenti e promessa

Infine il classe 2005 ha voluto ringraziare tutte le persone che lo hanno accompagnato nel suo percorso, a partire dal presidente Florentino Pérez: "Voglio ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini fin dal primo giorno, in particolare il presidente Florentino Pérez, la mia famiglia, i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e tutti gli allenatori con cui ho lavorato. Un grazie speciale va anche ai madridisti di tutto il mondo, che ci sostengono sempre con un affetto infinito".

La conclusione è una promessa d'amore ai colori blancos: "Sono felicissimo di continuare a far parte di questo club. Ci aspettano ancora tanti bei momenti insieme. Ci vediamo nel 2032".