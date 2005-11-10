Badia, scopritore di Guler: "Fortunati che la sua stanza fosse tappezzata di bandiere del Fener"

In un'intervista rilasciata ad AS, l'allenatore catalano e attuale ct di Haiti David Badía ha raccontato come Haiti si sia interessata al suo profilo e abbia chiesto informazioni sul suo lavoro con i giovani giocatori, evidenziandone in particolare due: Darwin Nuñez e Arda Güler. Quest'ultimo è stato il focus principale dell'intervista.

L'ex direttore dell'accademia giovanile spagnola è infatti lo "scopritore" di Arda Güler , già noto come bambino prodigio ma su cui nessuno aveva ancora scommesso: "Arda Güler era già famoso in Turchia quando lo abbiamo ingaggiato. Quando lo abbiamo portato al Fenerbahçe, si parlava già di un ragazzo di 13 anni eccezionalmente talentuoso . Alla fine della stagione, ad Antalya si tiene un torneo Under 13 per mettere a confronto le migliori squadre, dato che in quella città giocano ancora nei campionati regionali. Lì si è fatto conoscere, e noi siamo stati fortunati che fin da piccolo la sua stanza fosse piena di bandiere e sciarpe del Fenerbahçe. Quindi, ovviamente... non sarebbe andato al Galatasaray! (ride). Non è stato difficile portarlo qui."