Il Real Madrid guarda al futuro e mette un altro tassello nel proprio progetto. Il club spagnolo ha annunciato il rinnovo di Arda Guler, che ha prolungato il suo legame con la società fino al 30 giugno 2032. Una scelta che conferma la fiducia dei Blancos nei confronti del giovane talento turco, arrivato nella capitale spagnola nell'estate 2023.

Dal talento del Fenerbahçe alla consacrazione europea

Güler aveva appena 18 anni quando il Real Madrid lo ha acquistato, individuandolo come uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. In quattro stagioni con la maglia blanca il classe 2005 ha raccolto 126 presenze, contribuendo alla conquista di cinque trofei: Champions League, Mondiale per Club, Supercoppa UEFA, Liga e Supercoppa di Spagna. Un percorso inizialmente condizionato da qualche problema fisico e dalla grande concorrenza interna, ma che negli ultimi mesi ha visto il fantasista turco assumere un ruolo sempre più importante. Tecnica, visione di gioco e capacità di giocare tra le linee sono diventate le sue principali caratteristiche.

Il nuovo progetto passa anche da lui

Il rinnovo fino al 2032 rappresenta un investimento sul presente e soprattutto sul futuro. Il Real Madrid considera Güler uno dei giocatori destinati a guidare il prossimo ciclo della squadra. Anche con la nazionale turca il suo peso è cresciuto: il classe 2005 ha già collezionato 38 presenze con la selezione maggiore. A settembre 2026 è inoltre stato premiato come miglior giovane rivelazione della Champions League 2025-2026, ulteriore riconoscimento di una crescita ormai evidente.