Dal no al Real alla panchina con il PSG apposta per il Clasico: Rodri l'arma in più del Barcellona

L'arma mica tanto segreta di Hansi Flick per il Clasico si chiama Rodri. Il centrocampista spagnolo non aveva iniziato da titolare nella disfatta dei suoi contro il PSG, e l'allenatore tedesco ha riconosciuto di averlo preservato - facendolo subentrare a Bernal solamente al 60' - pensando già al big match in campionato contro il Real Madrid. Arrivato quest'estate per circa 60 milioni di euro, Rodri si è subito diventato un elemento essenziale per il gioco e per l'equilibrio blaugrana.

La sua capacità di calmare il gioco, gestire i tempi e liberare Pedri porta al Barça qualcosa che non aveva la scorsa stagione. E proprio il Real Madrid, per stessa ammissione di Florentino Perez, aveva tentato tutto il possibile per prenderlo a suon di milioni quest'estate. Domenica, Rodri potrebbe quindi diventare una delle armi principali del Barça contro il club che lo voleva qualche mese prima.